RMC SPORT - Soncin: “Empoli lanciatissimo, coppia gol da Serie A”

Fonte: Dall'inviato a Viareggio, Lorenzo Marucci

© foto di Luca Bargellini

Andrea Soncin, ex attaccante di Fiorentina e Atalanta, ha parlato al microfono di RMC Sport in occasione del primo giorno della Viareggio Cup. “E' una competizione affascinante, con grande tradizione. Mette in mostra giovani prospetti che abbiamo visto anche nelle passate stagioni, poi diventati piccoli campioni”, ha detto Soncin che ha poi proseguito parlando del compianto Davide Astori: “Ho avuto modo di conoscerlo solo da avversario, c'era una lotta estrema su ogni pallone ma era signorile in ogni intervento. L'affetto che gli ha riservato tutta Italia dimostra quanto di buono ha lasciato come uomo e come calciatore”.

Cambiamo argomento, la Juventus ha dato una spallata al campionato? “Ha dato un colpo importante, ancora è tutto aperto. Sarà probabilmente determinante lo scontro diretto a Torino, la mentalità della Juventus sta venendo fuori ma il Napoli ha offerto mesi di grande calcio e continuerà a farlo fino alla fine o almeno fino alla gara di Torino. Lotterà per lo Scudetto”.

In coda c'è bagarre per la corsa salvezza. “Sarà una lotta estrema, saranno determinanti gli scontri diretti. Il Verona sembrava in difficoltà ma s'è ripreso, la SPAL è viva e il Crotone in casa sta facendo davvero bene”.

L'Empoli sta facendo bene in Serie B ed è ora al comando. “È lanciatissimo, il Palermo è tornato quello di inizio stagione e ha dato una notevole prova di forza contro il Frosinone. Il Palermo e l'Empoli possono essere le pretendenti più accreditate per i primi due posti, anche se il Frosinone sta facendo un grande campionato”.

Chi è l'attaccante pronto per la A? “Ce ne sono diversi, sarei curioso di vedere la coppia dell'Empoli. Donnarumma e Caputo stanno facendo bene in B, sarei curioso di vederli in un torneo più importante”.