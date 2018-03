RMC SPORT - SPAL, Colombarini: "Con la Juve pari d'oro. A Napoli la svolta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il patron della SPAL Simone Colombarini, intervistato da RMC Sport, ha espresso la sua grande soddisfazione per il pareggio ottenuto con merito ieri sera contro la Juventus: "Dopo alcune partite senza risultati abbiamo guardato dentro di noi e capito di poter trovare nel gruppo che già avevamo la forza per riscattarci. Nelle ultime cinque gare credo che sia cambiata la mentalità dei giocatori, che sono riusciti a mettere in campo gli insegnamenti di mister Semplici. La partita della svolta è stata quella di Napoli, dove, pur perdendo, abbiamo visto la voglia da parte di tutti di ottenere punti per la salvezza. Poi è iniziata una striscia positiva culminata col pari di ieri. Il punto strappato alla Juve è importante per la nostra classifica e ci dà grande fiducia. Contro i bianconeri non abbiamo rinunciato a giocare, dobbiamo andare avanti così. Preparazione gara? Per questa partita era molto importante la fase difensiva, a partire dal lavoro degli attaccanti. Paloschi e Antenucci hanno corso dall'inizio alla fine, bloccando per primi le giocate della Juve. Hanno dato davvero tutto. Poi dietro non abbiamo concesso praticamente nulla. Quando abbiamo avuto la possibilità di ripartire è mancata forse un po' di lucidità, ma non potevamo certo chiedere di più. I ragazzi hanno messo l'anima in campo fino al 95'. Antenucci? Sono contento per lui. Sta facendo cose eccezionali, è un ragazzo d'oro e si impegna tantissimo. E' bello che riesca a far vedere a questa età che vale la Serie A. Abbiamo da poco rinnovato il suo contratto e Mirco sarà quindi con noi per oltre due anni, penso che ci possa dare ancora una grossa mano. Semplici? Abbiamo fatto delle riflessioni inevitabili quando non arrivavano i risultati, ma noi siamo riusciti a dare la svolta senza avere bisogno di cambiare allenatore. Col Napoli abbiamo capito di poter concedere fiducia in toto al gruppo. Siamo felicissimi perché Semplici è una persona straordinaria e non saremmo mai voluti arrivare all'esonero. I risultati, d'altronde, adesso gli danno ragione. Scudetto? Sarà una lotta fino all'ultima partita. Napoli e Juve sono molto diverse: gli azzurri hanno un gioco spumeggiante, ma concedono qualcosa, mentre la Juve è una squadra a cui è davvero difficile fare gol. Se mi devo sbilanciare, vedo i bianconeri leggermente favoriti per qualità del gioco e della rosa".

