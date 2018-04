RMC SPORT - SPAL, Mattioli: "Punto meritato, mercoledì fondamentale"

Fonte: Dall'inviata a Firenze, Luciana Magistrato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della SPAL Walter Mattioli ha commentato il pareggio in casa della Fiorentina: “Tanta sofferenza, un pizzico di fortuna ed è un punto meritatissimo perchè abbiamo fatto una gara di sacrifici. I ragazzi hanno lottato, magari c’è stata qualche occasione dove loro magari hanno mancato il gol che poteva essere facile ma anche noi abbiamo sbagliato qualcosa. E’ un punto strameritato e sicuramente un punto importantissimo alla fine del campionato”.

Tante assenze oggi a cui si è aggiunto Mattiello. “Abbiamo praticamente giocato con un centrocampo nuovo ma i ragazzi sono praticamente tutti titolari come Semplici e la società spiegano, mancavano quelli che hanno giocato di più. Oggi ha giocato per la prima volta Vitale e mi sembra che abbia fatto una grandissima partita, ha giocato benissimo Viviani ed Everton. Ripeto, è un punto importante perchè abbiamo giocato contro una squadra che era in forma e lo ha dimostrato anche oggi. Andiamo a casa con un punto meritato anche se abbiamo avuto un pizzico di fortuna ma è meritato per come abbiamo condotto la gara”.

Il VAR non ha detto bene alla SPAL. “Ho parlato con Rizzoli e Rosetti la settimana scorsa in un incontro che ho avuto. Orsato è talmente bravo che difficilmente ci sono errori. C’è stata la sua indicazione del rigore e qualcuno dei miei che l’ha rivisto mi ha detto che c’era qualche dubbio. Questo fa parte del gioco, dobbiamo andare avanti in serenità e tranquillità, non c’è nessun disegno contro la SPAL, dobbiamo andare in campo come oggi, giocare partite di grande sacrificio poi vedrete che la SPAL si salverà. Ora sarà fondamentale la partita mercoledì, quelle sono gare dove devi fare assolutamente punti. La si deve impostare nel modo migliore, speriamo nel rientro di chi oggi non c’era per dare una mano”.