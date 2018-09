RMC SPORT - SPAL, Vagnati: "Semplici alla Ferguson? Insieme a lungo"

Il ds della Spal, Davide Vagnati, è intervenuto a 'Garrisca al Vento!', trasmissione sulla Fiorentina a cura della redazione di Firenzeviola, in onda su RMC Sport, per parlare della sfida di sabato tra gli spallini e i viola. Queste le sue parole: "La Spal vuole arrivare alla salvezza e lo sottolineiamo in tutte le interviste, che ci fanno piacere perché significa che stiamo facendo da anni un buon lavoro, ma l'obiettivo è mantenere la categoria. Semplici alla Ferguson? Quando si lavora bene insieme e c'è possibilità di migliorare, come può accadere a Ferrara dove ci sono margini di miglioramento e come dimostra lo stadio rinnovato, c'è il piacere di continuare a lavorare in quel luogo. Anche l'allenatore migliorandosi anno per anno può voler rimanere a lungo. D'altronde con Semplici ci siamo sempre confrontati anche nei momenti di difficoltà perché lui e il suo staff sono le persone adatte per il nostro progetto. Più carico per questa gara a Firenze? Il mister è sempre carico, è coinvolto sempre e preparerà questa gara come le altre. Cioè in maniera maniacale, anche se quando entrerà al Franchi sarà magari emozionato. Asse di mercato Ferrara-Firenze? Non ho avuto trattative con Corvino quest'estate in realtà, né per giocatori nostri che viola. Per il futuro, la Fiorentina ha giocatori importanti ma noi abbiamo un'idea precisa sui prestiti, di prenderne meno possibile. Petagna? Andrea è un ragazzo che ha dimostrato subito il piacere di venire al di là dei numeri e dei soldi, aveva voglia di partecipare al progetto e le motivazioni contano. Ha margini di miglioramento e noi ne eravamo convinti quando lo abbiamo preso perciò siamo convinti che potrà fare molto bene e possiamo valorizzarlo. Consapevolezza ed esperienza ti porta ad avere prestazioni migliori, i ragazzi sono gli stessi, ma sono migliorati con il lavoro ed abbiamo inserito giocatori importanti".