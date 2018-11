RMC SPORT - SPAL, Valoti: "Gara che deve darci un'iniezione di fiducia"

Fonte: Dall'inviato Edoardo Siddi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mattia Valoti ha commentato così in zona mista la gara persa dalla sua SPAL contro la Juventus: “Abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, lo abbiamo fatto penso in gran parte della gara. L’1-0 ci ha un po’ tagliato le gambe, penso che abbiamo fatto una buona gara contro una delle migliori squadre. Questa gara deve darci una grossa iniezione di fiducia. Sapevamo che questa gara ci poteva dare consapevolezza, siamo venuti qui a imporre il nostro calcio e non è una cosa da tuti. Questo deve darci la sicurezza per affrontare le prossime gare. Pubblico fantastico, erano tantissimi anche oggi, speriamo che siano tanti anche nelle prossime gare. CR7? È il numero uno al mondo, giocare contro di lui è un sogno che hanno tutti. Abbiamo le carte per giocarci questa salvezza”.