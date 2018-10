RMC SPORT - Spalletti: "L'allenamento conta, ma prevenire è fondamentale"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di RMC SPORT in occasione dell’evento di presentazione del libro “Medico del calcio” di Piero Volpi: "Tutti conoscono Piero Volpi. Ed è facile rendersi conto delle sue qualità umane. Ha giocato a calcio e questo conta tanto. Venendo dallo spogliatoio, prende quel verso giusto per proporre cose corrette. La prevenzione è fondamentale, non c'è un manuale migliore di questa. Bisogna far allenare il giocatore, ma anche e soprattutto tutelarlo. Un bravo medico porta tanti punti, laddove ti permette di disporre al meglio dei calciatori. Dentro questo libro trovi soluzioni, approfondimenti di temi determinanti".