RMC SPORT - Stringara: "Bologna, cambiavo canale. Spero in Inzaghi"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Paolo Stringara, nel corso della sua intervista a RMC Sport, ha parlato anche del prossimo arrivo di Filippo Inzaghi per la panchina del Bologna. "Prima di tutto credo fosse fisiologico un avvicendamento in panchina perché piano piano si stava spegnendo la squadra. Negli ultimi anni la salvezza era una cosa acquisita e io mi sarei aspettato di rischiare qualcosa di più. Vedevo giocare il Bologna e cambiavo canale alla tv: era noioso. Adesso arriva Inzaghi, un tecnico ambizioso e spero che rischi qualcosa in più del suo predecessore".