RMC SPORT - Stringara: "Derby incerto. Napoli avanti in Champions"

Paolo Stringara, ex giocatore dell’Inter, durante il Live Show di RMC Sport ha parlato del prossimo derby di Milano e del momento dei nerazzurri.

Sulla stracittadina

"Il derby è una partita che vale tantissimo. E’ qualcosa di speciale. Ci arrivano entrambe bene, sono in salute, hanno i giocatori chiave che stanno bene. Sarà una partita equilibrata, non c’è una squadra che deve dare una svolta. Il pronostico è impossibile".

Sulla sfida Higuain-Icardi

"Il primo è più completo, il secondo gioca ancora soprattutto per il gol. Baratterebbero una vittoria per un loro gol".

Sull’Inter in Champions

"Dopo una partenza pessima in campionato, sembrava sull’orlo del baratro. La partita con il Tottenham ha cambiato tutto. Chissà cosa accadrà nelle due sfide con il Barcellona. La squadra comunque è messa bene in classifica per ora, ma conte cosa si fa da qui in poi, non ciò che è passato".

Sul Napoli

"Una delle partite più belle che ho visto di un'italiana in Champions quelal contro il Liverpool. Non ha mai concesso un contropiede agli inglesi. Io mi aspetto qualcosa d'importante quest'anno dal Napoli, anche in Champions".