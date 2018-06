RMC SPORT - Stringara: "Icardi? Non è adatto per essere una bandiera"

Paolo Stringara, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per parlare di Inter, Bologna e della finale play-off di Serie C tra Cosenza e Siena: "Icardi bandiera della nuova Inter? Non lo so. Dopo Bergomi e Zanetti faccio fatica a Icardi capitano dell'Inter. E' cambiato il calcio e anche le mogli dei calciatori... (ride, ndr). Non ho mai sentito un pettegolezzo sulla moglie di Bergomi e Zanetti. Non so se sia l'uomo adatto per fare il capitano dell'Inter. Per essere una bandiera serve un uomo con la U maiuscola. Icardi è ancora un ragazzo e non so se ha la serietà sportiva giusta. Inzaghi per la panchina del Bologna? Prima di tutto credo fosse fisiologico un avvicendamento in panchina perché piano piano si stava spegnendo la squadra. Negli ultimi anni la salvezza era una cosa acquisita e io mi sarei aspettato di rischiare qualcosa di più. Vedevo giocare il Bologna e cambiavo canale alla tv: era noioso. Adesso arriva Inzaghi, un tecnico ambizioso e spero che rischi qualcosa in più del suo predecessore".