RMC SPORT - Superchi: "Fiorentina-Juve è un po' come il derby di Roma"

Fonte: dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Premiato con l'ingresso nella hall of fame della Fiorentina, l'ex portiere dei viola e della Roma Franco Superchi ha parlato a RMC Sport e TMW.

Lafont decisivo col Bologna.

"Ho visto la gara con la Roma, si è comportato bene, magari sul gol ha respinto un po' male ma comunque è un portiere giovane che deve giocare, se avrà personalità potrà fare bene in futuro".

Tanti pareggi e pochi gol per i viola.

"Parecchie squadre hanno il problema del gol. Quando non perdi è già buono, penso che si stia comportando abbastanza bene".

Roma in un momento difficile.

"Cambia troppe formazioni. Di Francesco è un mio amico ma cambia troppo. Vorrebbe accontentare tutti e penso che invece scontenti un po' tutti".

Settimana decisiva per i giallorossi.

"Solo per cercare di rimanere in Champions, non per altro. La Roma può puntare al massimo alla Champions, ma è già dura".

Deve giocare sempre con gli 11 migliori?

"Di Francesco è bravo, ma sa quando deve giocare con i titolari. La domenica prima vince con una squadra, la domenica dopo ne cambia 6-7 e non vince. La Juve al massimo ne cambia 1-2 a partita".

Sabato a tal proposito c'è Fiorentina-Juventus.

"I viola hanno speranze come tutte le altre. Se la Juve ha pareggiato in casa con il Genoa, non vedo perché non possa farlo a Firenze. Qui poi è come il derby Roma-Lazio, con i pecorari che venivano dalle montagne era sempre un macello. Più che un derby".