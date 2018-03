RMC SPORT - Tacconi: "Spero Buffon vinca la Champions e si ritiri"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Stefanio Tacconi, ex portiere della Juventus, è intervenuto sulle frequenze di RMC Sport in occasione della serata Bianconeri Legend: “Può essere l’anno buono per la Champions? Una botta di fortuna ogni tanto non farebbe male per la Juventus. I bianconeri stanno dimostrando di avere la forza ancora di combattere e di vincere dopo sei scudetti consecutivi. Secondo me la Juventus arriverà in finale anche quest’anno”.

Un commento anche su Buffon, continuare o ritirarsi a fine stagione?

“Spero che Gigi vinca la Champions League e si ritiri”.