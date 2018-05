RMC SPORT - Tevez: "Icardi? Non possono andare tutti al Mondiale"

Una stagione faticosa, difficile. Ma alla fine ciò che conta è il risultato. E anche quest’anno il Chievo Verona ha portato a casa la salvezza. Uno dei protagonisti della permanenza del Chievo in Serie A è stato ancora una volta Stefano Sorrentino. Una certezza tra i pali. Esperienza...

Caniato sul Resto del Carlino: "Bologna, è andata come ci si aspettava"

Lazio, De Vrij ha offerto una cena per salutare i compagni

Lazio out Champions, la Roma si diverte su Twitter citando Avengers

Mondiale, in 11 città prevista no-flyzone

FIGC, Fabbricini: "Candidatura Abete fulmine a ciel sereno per il Coni"

Juventus, Guarino come Allegri. Stessa esultanza dopo lo Scudetto

FIGC, Fabbricini, "Vogliamo Buffon per la partita di Torino"

Chiellini: "Pirlo ha dato il là ai trionfi. Peccato non averlo visto con Pjanic"

Carlos Tevez , ex attaccante della Juventus, ha parlato a RMC Sport Live Show a margine della partita di addio di Andrea Pirlo a Milano: “Ho sempre la Juventus nel cuore, sono i più grandi d’Italia. Buffon deve fare ciò che sente. Icardi? Non possono andare tutti gli attaccanti argentini”.

