RMC SPORT - Thereau: "Un dovere credere all'Europa: finale a San Siro"

Cyril Thereau, attaccante della Fiorentina, ha parlato a margine di un evento del club viola in vista del rush finale del campionato: "Adesso dobbiamo crederci per forza. Abbiamo tante probabilità di giocarci una finale a Milano. Prima non ci credevamo, ma adesso sì visti i risultati. Arbitri dello scudetto? Noi pensiamo al nostro obiettivo. Era importante vincere col Napoli per alimentare il sogno europeo. Adesso siamo quattro squadre che possono centrare l'Europa League e per noi sarebbe molto bello visto anche come è nata questa squadra. Il Genoa? Sappiamo quello che ci aspetta. E' stata una delle partite più difficili del campionato. Sarà complicato ma diciamo che abbiamo il nostro destino in mano e che probabilmente sono più queste squadre a essere i reali arbitri del campionato. Noi dovremo fare una grande partita. Sappiamo che se facciamo quattro punti in due partite, potremmo giocare una finale a San Siro. Le mie condizioni? Ho avuto una serie di piccoli infortuni di fila, che mi hanno costretto a non allenarmi con la squadra per un mese e mezzo. Ora ho fatto una settimana al completo con la squadra e sono a disposizione del mister. Adesso è molto eccitante vivere questo finale di stagione, perché si decide tutto in pochi giorni. Simeone? Non cambio idea su di lui, è il tipo di attaccante che per la squadra è bello avere. Segna gol ma è anche il primo difensore. Rende la vita difficile a tutti i difensori e apre gli spazi a noi compagni. Quando un attaccante gioca così per la squadra è difficile criticarlo, visto che ora segna anche gol importanti. Crescerà ancora e fra poco farà regolarmente 20 gol a stagione e sarà normale. Il gol? Prima di tutto mi manca giocare e stare bene fisicamente. Ho rincorso sempre il campo, ho avuto tre infortuni che hanno allontanato la condizione fisica. Adesso ho poco tempo ma darò tutto per raggiungere i nostri obiettivi".