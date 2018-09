RMC Sport - Tommasi: "Abete in dubbio. Ma saremo pronti"

Fonte: dal nostro inviato Antonio Vitiello

Al termine della riunione dell'AssoCalciatori il numero uno del sindacato dei giocatori, Damiano Tommasi, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Abbiamo fatto questa riunione perché è cambiato il regolamento elettorale e poi abbiamo fatto il punto sullo stato dell'arte in vista delle elezioni federali. A metà aprile abbiamo iniziato un percorso assieme all'AIA, Lega Pro e LND che noi vogliamo portare avanti, con l'obiettivo di trovare un presidente che sintetizzi le nostre posizioni. Abete? Non sappiamo ancora se sarà candidabile ma in caso non lo sia provvederemo a trovare, tutti insieme, il nome migliore. I dubbi su Abete? Per cambiare le cose bisogna essere in tanti, proponendo cose concrete. A gennaio le cose non sono andate come ci attendevamo, mentre oggi dobbiamo lavorare per rimanere una maggioranza che sappia prendere decisioni importanti. Le differenze sul programma fra le varie componenti? Abbiamo lavorato in questi mesi per trovare punti i comune e le specificità che possiamo smussare. Una volta identificato il candidato provvederemo ad andare anche nello specifico. Il Club Italia? Il progetto che riguarda la Nazionale non si risolve da un giorno all'altro. Serve una visione a medio-lungo termine, con la volontà di prendere tutti insieme le responsabilità. Preoccupato dagli ultimi risultati degli azzurri? No, ma serve investire sui nostri ragazzi. I calciatori azzurri hanno meno esperienza internazionale rispetto a tutti gli altri loro colleghi di altri paesi. Serve la volontà d'investire sui nostri talenti, ma senza alcun tipo di obbligo perché credo che debba giocare chi merita e non chi ha un posto sicuro. Rischio stallo sul nome di Abete? Ci sarà se non saremo in grado di sbloccarlo. Tutti insieme dobbiamo essere in grado di farcela. Abodi? Non lo so ma sicuramente un eventuale nome dovrà arrivare dal 73% che ci riguarda come gruppo".