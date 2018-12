RMC SPORT - Tommasi: "Giocare col mercato aperto è un problema"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, ha parlato a margine del Consiglio della FIGC a Roma rilasciando queste dichiarazioni: "Entro gennaio ci rivedremo, ci saranno le commissioni sulle riforme dei campionati per cambiare nei tempi e nei modi i format e capire quali riforme implementare e portare avanti. Le date della chiusura del mercato? Dovranno fare una riflessione in assemblea. Noi abbiamo sempre detto che giocare col mercato aperto può essere un problema. Però un altro tema è quello delle finestre di mercato a livello internazionale. E' uno dei temi a livello FIFA che si sta discutendo. Sappiamo che ci sono mercati come quello USA o Cina che vanno anche oltre il 31 di gennaio e dal nostro punto di vista giocare col mercato aperto è un problema. Linee guida per le iscrizioni? Abbiamo una riflessione in più da fare sul tema del femminile, per capire come implementare ma poi per il resto è stato approvato".