RMC SPORT - Toni: "Non doveva dirmi la Fiorentina quando smettere"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso dell'intervista a RMC Sport, Luca Toni ha ricordato anche la sua esperienza a Firenze con la maglia della Fiorentina. “Ho avuto la fortuna di giocare tre anni a Firenze e me la son goduta fino in fondo abitando anche in centro. In assoluto la città più bella dove ho vissuto. I tifosi sono caldi, molto competenti ed abbiamo avuto la fortuna di vivere insieme anni importanti, con grande entusiasmo tra qualificazione in Europa e record di punti”.

Dopo alcune esperienze lei è tornato a Firenze per volontà di Della Valle. Al termine della stagione le proposero di restare in società ma...

“Diciamo che è servito da stimolo, per stuzzicarmi e farmi giocare ancora. Non dovevano essere loro a dirmi che dovevo smettere. A Verona è la stata la mia seconda giovinezza. Sono stato fortunato a trovare una piazza del genere che mi ha dato”.