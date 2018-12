RMC SPORT - Torino, Ansaldi: "Grande prestazione, dubbio il loro rigore"

Fonte: Dall'inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata nel derby contro la Juve, il giocatore del Torino Cristian Ansaldi è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Penso che abbiamo fatto una buonissima partita, la squadra ha giocato bene. Tutti sappiamo che il derby è così, è grinta e cuore e penso che la squadra lo abbia dimostrato. E' un peccato aver perso in questo modo".

Una prestazione da cui ripartire?

"Penso che la squadra ha trovato la strada giusta, manca il gol ma dobbiamo continuare a lavorare".

Corsa Scudetto finita?

"Noi pensiamo a noi, sappiamo che tutti dicono che loro sono forti e giocano un altro campionato ma noi dobbiamo pensare a noi e al nostro obiettivo che è la cosa più importante"

Il vostro obiettivo è l'Europa?

"Abbiamo sempre detto quello ma noi dobbiamo continuare a vincere e alla fine vediamo. Adesso l'obiettivo è arrivare in Europa league ma siamoa tre punti dalla Champions, dobbiamo continuare a sognare".

Peccato aver fatto segnare CR7 dopo averlo cancellato?

"Sì, la squadra ha giocato bene, si è visto una squadra forte, tosta, dobbiamo continuare a lavorare e soprattutto adesso dobbiamo usare la testa e tornare a vincere subito".

Sul rigore?

"Mi hanno detto che era dubbio il rigore, dentro il campo si vedeva rigore netto ma dalla tv no. C'era quello su Zaza? Si ho sentito che era c'era il rigore per noi ma non voglio parlare dell'arbitro, succede a tutti che sbagliamo".