RMC SPORT - Torino, Burdisso: "Si sta costruendo qualcosa, vorrei restare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport dopo la sconfitta contro la Lazio, il difensore del Torino, Nicolas Burdisso ha parlato anche del futuro: "Hai parlato con la società per il rinnovo?

"Non ho parlato perché non mi sembrava opportuno il momento, al di là di tutto non mi sembra bello parlarne ora che abbiamo perso ma sono molto soddisfatto della mia stagione, di quello che ho potuto fare, di quanto ho giocato e penso che qui si stia costruendo qualcosa di importante al di là del risultato di questo anno e io voglio esserci per il prossimo anno sicuramente".