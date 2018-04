RMC SPORT - Torino, De Silvestri: "Mi rode per tante cose, potevamo vincere"

Fonte: Dai nostri inviati Antonio Vitiello e Marco Spadavecchia

Raggiunto dai microfoni dei media presenti, fra cui RMC Sport, dopo il pareggio contro il Milan, il laterale del Torino Lorenzo De Silvestri ha parlato del momento dei granata: “Ci siamo, ora siamo a cinque punti e dobbiamo crederci fino alla fine. Lo sport è così. Ci va bene lo scontro diretto, mi spiace non esserci, è una sfida importantissima per noi e per l’Europa contro una diretta concorrente. La seconda ammonizione non me la meritavo, mi rode, sono scivolato. La squadra è forte, c’è fisicamente. Affrontare il Milan in questa maniera dopo un rigore sbagliato e un gol preso non è da tutti. Psicologicamente parlando è una risposta importante. Mi dispiace perché oggi potevamo vincere. Ora mi rode per tante cose, per l’ammonizione, per il rigore, per tutto. Lo sport è così, serve accettare i risultati. Dobbiamo accettare il campo che ha deciso che era un pari. Donnarumma ha fatto una grande parata".

Come aiutare Belotti?

"Il calcio è così, la forza di un campione è rialzarsi, deve metterci carattere. Ha valori, è un rigore sbagliato niente di trascendentale. Mi dispiace perché meritavamo la vittoria".

I gol?

"Significano tanto, è il mio record stagionale ed era un mio obiettivo. Sono orgoglioso di me stesso, non ho mai mollato, ci ho sempre messo carattere. Volevo un obiettivo e l’ho raggiunto, ci ho messo perseveranza".

L'esultanza?

"Per i miei amici storici di Roma con cui ho i legami più importanti, sono le parole che ci sono sempre come la mia ragazza, è un gesto goliardico per ricordare che nei momenti più importanti le persone che contano ci sono sempre. Il Torino deve guardare in maniera positiva la squadra, abbiamo passato un momento down ma dobbiamo creare una mentalità positiva”.