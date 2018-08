RMC SPORT - Torino, Falque amaro: "Penalizzati dagli episodi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iago Falque, giocatore del Torino, ha commentato in zona mista il ko subito per mano della Roma: “La Roma ha grandi campioni, ha fatto un grandissimo gol. Penso che la prestazione c’è stata contro una squadra di livello europeo, peccato perché avevamo fatto gol. Meritavamo di più, ma penso che i presupposti positivi ci sono tutti. L’espulsione di Mazzarri? Alcuni episodi ci hanno penalizzati. Il gol è stato annullato dal VAR che a volte ti dà e volte ti toglie, poi su quell’episodio l’avversario mi spinge il giusto perché sapeva che non poteva spingermi molto. Purtroppo è andata così, dobbiamo pensare alla prossima.