RMC SPORT - Torricelli: "Arriverà il momento di CR7. Mancini ct giusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Moreno Torricelli è intervenuto sulle frequenze di RMC Sport per parlare di Juventus, di Champions League e del nuovo corso della Nazionale: "Ho sempre pensato che il detentore dello scudetto parte favorito l'anno successivo. Visto il mercato e il giocatore che ha preso credo che la Juve sia ancora più favorita. Per me farà gara a se, dovrà stare attenta solo a se stessa. Il Napoli? Squadre forti ce ne sono. Io pensavo al Napoli, all'Inter... vediamo, le squadre che fanno la Champions devono ancora sistemare qualcosa. La Juve e la Champions? La Juve per la sua storia è sempre obbligata a vincere, anche se è chiaro che la Champions è complicata, basta sbagliare una partita. Per quello che ha fatto vedere con Allegri però le forze ci sono. Se poi vai a prendere anche il numero uno al mondo è chiaro che le aspettative crescono. Con Ronaldo nelle due finali degli scorsi anni qualcosa sarebbe cambiato, ora la Juve è a livello del Real Madrid, del Barcellona, del Bayern Monaco... La mia Juve e questa? In questa c'è più fantasia, nell'uno contro uno sono molto forti. Noi però eravamo ignoranti, c'era entusiasmo... Singolarmente però credo che la Juve di quest'anno sia più forte o almeno che abbia più alternative davanti. Secondo me Ronaldo può portare avanti i numeri che aveva in Spagna. Ha avuto tante occasioni, è stato solo un po' sfortunato. Arriverà anche il suo momento. Mancini ct giusto? Credo di sì, la Nazionale è la massima espressione del calcio italiano e lui a livello europeo è uno di quelli che ha vinto di più. Sta facendo scelte coraggiose e secondo me giuste, il problema è che tanti giocatori non sono abituati a giocare i grandi match con le grandi squadre, senza la pressione della vittoria. La pressione della Nazionale è qualcosa di superiore rispetto al campionato. Nell'ultima partita con la Svezia lo abbiamo visto anche con Ventura: un buon allenatore ma non abituato a gestire quel tipo di pressioni. Chi in porta fra Sirigu, Perin e Donnarumma? Giusto partire da Donnarumma secondo me. Ha dimostrato di essere un grande portiere nonostante qualche piccolo errore".