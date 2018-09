RMC SPORT - Tottenham, Davies: "Dovevamo stare più attenti"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di Federico De Luca

Ben Davies, difensore del Tottenham, ha parlato in zona mista dopo il ko di San Siro con l'Inter. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Non dovevamo concedere ciò che abbiamo concesso negli ultimi minuti, dovevamo essere più attenti in tante situazioni. La difesa ha perso fiducia? No, non è così, non sono d'accordo. Dobbiamo lavorare duramente, dobbiamo tornare sul campo d'allenamento per lavorare e cercare di migliorare. Non volevamo perdere così questa gara, il mister era molto arrabbiato. Troppi gol presi da calci piazzati? È frustrante, come detto dobbiamo tornare a lavorare subito per correggere i nostri errori".