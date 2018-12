RMC SPORT - Udinese, De Paul: "Giocato bene. Ora il Frosinone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Udinese ha perso a Milano contro l'Inter e nel dopo gara Rodrigo De Paul ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport Live Show: "Il rigore ha fatto la differenza in una partita in cui l'Inter stava mostrando un po' di stanchezza. Abbiamo avuto le nostre occasioni ma questo è il calcio. Abbiamo fatto la partita con la cattiveria giusta ma adesso dobbiamo pensare al Frosinone. Io penso solo all'Udinese perché sono concentrato sulla nostra stagione e non penso ad altre maglie o altre destinazioni. Siamo convinti che possiamo fare molto bene".