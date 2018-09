RMC SPORT - Udinese, Pradè: "La prestazione è stata buona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Pradé, ds dell'Udinese, ha parlato in mixed zone dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Un ritorno al Franchi negativo sottto il profilo del risultato, non su quello della prestazione contro una grande squadra come la Fiorentina. Noi abbiamo molti calciatori nuovi e la squadra ha tenuto bene. La partita poteva essere decisa da un episodio, da una parte e dall'altra. Noi l'avevamo avuto prima del gol viola in contropiede con la chiusura di Hugo. Della Valle? Ho un bel rapporto con tutto l'ambiente Fiorentina. E' bello quando ti lasci e resti in buoni rapporti. Velazquez? Si dovrà adattare ad un calcio diverso: abbiamo finito con 6 attaccanti ed è stato stimolante. La Nazionale? Faccio l'in bocca al lupo a Chiesa: è bello vedere giocatori come lui nella nostra Italia".