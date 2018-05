RMC SPORT - Uva: “Italia ripartita da due anni, Buffon va ringraziato”

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Uva, Direttore Generale della FIGC, ha parlato a margine dell'evento 'KickOff' a Coverciano.

L'Italia dopo il mancato Mondiale ha vissuto una crisi. “Bisogna avere sempre le energie, dopo le vittorie, di investire nel progetto e di guardare avanti. Forse questo è mancato all'Italia, ma siamo in tempo per ripartire. L'abbiamo fatto da un paio di anni con tante attività che lo testimoniano, la Federazione è in dinamica ripresa”.

Nazionale Under 17 da sostenere in finale? “Non va sostenuta in finale, ma nella programmazione e negli investimenti che si fanno nello staff, nella preparazione. La finale di domani, come il secondo posto dell'Under 19 due anni fa nell'Europeo e il bronzo dell'Under 20 al Mondiale, è frutto della programmazione, del lavoro della Federazione. Domani si contende un titolo all'Olanda, che parte favorita perché ci ha già battuti nel girone ed è straordinaria nel talento, si deve essere tutti orgogliosi anche se si tratta dell'Under 17”.

La grande amarezza del Mondiale è messa da parte? “L'amarezza non svanirà mai, non può essere un successo di domani a eliminarla. Saremmo irresponsabili se ci fermassimo, con 832mila tesserati sotto i 18 anni, nel progetto di sviluppo a causa di un risultato negativo. Dobbiamo fare in modo che non accada più. I programmi sono indipendenti dai risultati sportivi”.

Oggi Buffon saluta la Juve, è deluso dal no alla prossima gara della Nazionale? “Come ha twittato Mancini, è giusto che ognuno faccia le proprie scelte. Ho visto Gigi crescere, c'ero a Parma ai suoi esordi. Tutti devono ringraziarlo per quanto fatto con la maglia azzurra”.

La promozione del Parma in Serie A sembra una favola. “E' una favola del calcio italiano, quest'anno abbiamo vissuto grandi gare. Come Roma-Barcellona e il vantaggio della Juve a Madrid. Ieri è stato un indubbio spot per il calcio, dispiace per il Frosinone e per il presidente Stirpe ma gli auguro di fare bene ai playoff. Il Foggia ha mostrato che le gare si giocano sempre al massimo”.

Assemblea elettiva? “Non parlo di politica, se il percorso è democratico ben venga. Ho sempre detto che il lavoro del dg è facilitato dalla governance della Federazione”.

Cosa si aspetta da questo 'KickOff'? “La prosecuzione delle idee, capire dove siamo arrivati e andare avanti con questi propositi che sono diventati la chiave per il futuro della Federazione”.

Ha provato a convincere Buffon per la prossima gara? “Con lui hanno parlato Mancini e Costacurta, è un regime normalissimo di confronto e scambio di idee. È giusto che si rispettino le volontà di tutti, questo non cancella quello che lui ha fatto per la Federazione e ciò che la Federazione ha fatto per lui”.