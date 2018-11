RMC SPORT - Valcareggi: "Ventura sconcertante, ora avrà finito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In diretta nel 'Maracanà' di RMC Sport l'agente Furio Valcareggi ha commentato le dimissioni di Ventura da allenatore del Chievo:

"Mi dispiace per lui, lo conosco da quando allenava la Pistoiese. Dopo il gesto di Delio Rossi con Ljajic, pensavo di aver visto tutto ma questa è una cosa sconcertante. Forse Ventura ha calcolato che il Chievo nelle prossime due partite affronterà il Napoli e la Lazio ma non si fa così, non si abbandona la barca: è un gesto incommentabile. Non credo che arrivati a questo punto ci sia una squadra che lo possa prendere, ancora è segnato dall'eliminazione con la Svezia. Ora c'è Di Carlo? C'è ancora un girone e mezzo da giocare, tutto è possibile per il Chievo".