RMC SPORT - Vecchi: "Contro la Samp è tornata la vera Inter"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Vecchi, allenatore della Primavera dell'Inter, ai microfoni di RMC Sport a margine del Premio Maestrelli ha parlato così del prossimo match della sua squadra al torneo di Viareggio: "Abbiamo passato abbastanza facilmente il primo turno vincendo tutte e tre le gare, adesso ci aspetta la Pro Vercelli. La nostra squadra sta bene. Lo sanno tutti che affrontiamo questo torneo di Viareggio con tantissime assenze, fortunatamente ho una squadra forte e ho 12 nazionali, per cui gran parte di loro sono con le varie Nazionali italiane o europee. Avranno modo gli altri di dimostrare di essere all'altezza della situazione e per ora lo stanno facendo. Chiaro che dagli ottavi di finale in poi le partite diventano molto più impegnative ed anche noi siamo curiosi di sapere cosa sapranno fare i ragazzi che di solito giocano meno".

L'idea di calcio di Sarri è applicabile a partire dal settore giovanile?

"Sicuramente si. Gioca un calcio propositivo, organizzato, di palleggio, di qualità e di tecnica, per cui sicuramente è un allenatore che dimostra e fa vedere quale deve essere la strada per il bel calcio".

Ieri l'Inter di Spalleti è tornata ieri con la vittoria di essere una squadra vera e di qualità?

"È tornata la vera Inter. È stata una bellissima prestazione, una reazione diciamo così a qualche prestazione un po' sotto tono. Ieri con la Sampdoria hanno dimostrato tutti quello che è il loro valore. Forse è stata anche troppo esagerata, grandi gol e grande prestazione. Poche volte a livello di Serie A succede di vedere un giocatore che segna 4 gol".

Per chi ancora non lo conoscesse cosa può dirci di Colidio, di cui si parla molto bene

"E' un classe 2000, per cui in Primavera quest'anno è un sotto età. Se ne parla molto perché è un giocatore che è già sotto i riflettori, che a livello internazionale si è fatto apprezzare e lo stesso vale per quello che sta facendo da noi. Sta facendo bene e sta dimostrando di essere non solo un giocatore di qualità e di futuro, un prospetto importante, ma anche un giocatore caratterialmente forte, che dà sempre tutto, corre e questo non è semplice vederlo in giocatori che hanno queste aspettative".