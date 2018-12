RMC SPORT - Vignola: "Il derby è sempre una partita particolare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beniamino Vignola, ex giocatore della Juventus, è intervenuto nel Live Show di RMC Sport per parlare del derby di Torino ma non solo: “E’ sempre una partita particolare, i 90 minuti sono il risultato di una settimana di tensione. Il match chiude una settimana non normale. Ne ho vinti e persi ma il più bello è stato quello che perdevamo 1-0, poi abbiamo acceso Platini e ha vinto il derby da solo. Nel primo anno, che doveva essere di inserimento, trovai più spazio ed ebbi le più grandi soddisfazioni, all’interno di una squadra di campioni. Giocare con Platini o Ronaldo? Dal punto di vista della nostalgia direi Platini, ora giocare con Ronaldo vorrebbe dire che ho 30 anni di meno e che giocherei in una Juve stellare".