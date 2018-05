RMC SPORT - Vrenna: "Diritti tv questione infinita. Dovremo fare ancor di più"

Sulla questione diritti tv e in particolare sulla decisione del Tribunale di Milano che ha confermato la sospensione del bando per i diritti tv della Serie A di Mediapro, accogliendo le istanze di Sky, è intervenuto a RMC Sport il dg del Crotone Raffaele Vrenna. "Sembra una questione infinita però spero si risolva il prima possibile, ci dobbiamo incontrare il 22 maggio: c'è da valutare se la sospensione del bando è totale o parziale"

Il suo stato d'animo? Alcuni presidenti in questo periodo scontavano dalle banche anche i soldi dei diritti...

"Sì, ognuno di noi ha preso impegni pensando che tutto si risolvesse per il meglio. Ognuno ha le proprie problematiche da risolvere. Ci stiamo lavorando da tempo. Ed è uno sconforto la notizia di oggi. Ci toccherà fare ancor di più di quanto fatto. Sono state assemblee infinite in Lega e soprattutto siamo sempre stati presenti tutte le settimane. Un bell'impegno davvero, un dispendio di tempo ed energie. Il partner sembrava quello giusto, spero si arrivi ad una conclusione positiva. Il Tribunale farà le sue valutazioni e noi ci riuniremo il 22 maggio".

Sky intanto ha ribadito di esser pronta far la sua parte con offerta importante c'è il rischio di avere la prima giornata senza copertura pay tv.

"Dobbiamo garantire ai tifosi di vedere il campionato tutti gli anni. Si lavorerà su questo: una soluzione comunque si troverà. Certo, si faceva un discorso per migliorare il calcio italiano e si spera in un futuro più roseo oltre a garantire lo spettacolo già dalla prima giornata".