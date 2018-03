RMC SPORT - Vrenna su Zenga: "Intelligenza superiore, grande tecnico"

"Paura che qualcuno a fine stagione possa portarci via Walter Zenga? Da questo punto di vista non abbiamo mai avuto paura". Nel corso dell'intervista a RMC Sport, il dg del Crotone, Raffaele Vrenna, parla del futuro dell'Uomo Ragno. "Qui gli allenatori sono sempre arrivati, si sono lanciati e sono andati via. Chi sposa il progetto Crotone sa che questo è un progetto di sacrificio e se si ha il giusto atteggiamento questo alla fine paga sempre. Zenga è una persona di una intelligenza superiore, una persona importante".