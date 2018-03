RMC SPORT - Winter: "Olanda e Italia fuori dal Mondiale, un disastro"

Fonte: dall'inviato a Roma, Lorenzo Marucci

Aaron Winter, ex giocatore della Lazio e dell'Inter, olandese, è nella Capitale per la Partita Mundial e parla a RMC Sport. "Ho avuto un bel periodo qui, ho vissuto alla grande a Roma. L'Italia è il mio secondo paese, Roma è la mia seconda città. La Lazio sta facendo bene, mi piace che stiano facendo bene entrambe le squadre della Capitale. Si fanno tanti paragoni tra il calcio italiano oggi e quando ero qui: sono contento che le formazioni italiane stiano tornando. Simone Inzaghi? Sono contento per lui e per la Lazio. L'Inter? Sto seguendo anche i nerazzurri ma in generale seguo tutta la Serie A. Sono stato bene qui, ho dei bei ricordi. La Juventus in Champions? Ho visto la gara con il Tottenham, è bellissimo come gioca la Juve. Ha giocatori e qualità, può essere una sorpresa per arrivare almeno in semifinale. La Lazio col Salisburgo? Può andare avanti, senza dubbio. L'Olanda? Le cose sono cambiate in questi anni, è difficile: i grandi giocatori che abbiamo, giovanissimi, vanno all'estero. Non è bello e non è facile, è un disastro che noi e l'Italia non siamo ai Mondiali. Kluivert jr? E' bravo bravo: ha talento, è giovane e sono certo che farà bene".