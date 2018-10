RMC SPORT - Zambrotta: "C'è molto da fare ma le prospettive sono buone"

Fonte: dal nostro inviato Jacopo Aliprandi

Gianluca Zambrotta, rappresentante dell'AssoCalciatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del Consiglio Federale svoltosi questa mattina a Roma: "E' stato un Consiglio Federale dove si è lavorato per il bene del calcio italiano. Ci sono ancora tante cose da fare ma le prospettive sono buone. Siamo tutti uniti nel cercare di fare qualcosa d'importante. Le riforme? Dobbiamo aspettare, ci sarà un altro consiglio federale più avanti. Il Milan? Ho sempre difeso di Gattuso. E' un amico, lo conosco e so quello che può fare. E' un Milan che sta facendo bene, ha qualità e ha dimostrato di essere una squadra in grado di lottare per la Champions. Inter anti-Juve? Non è facile perché la Juve è la squadra più forte sia in Italia che in Europa. L'Inter se la giocherà con il Napoli. Questa Juve più forte della mia? Sono epoche diverse, ma le accomuna la capacità di lottare per i vertici sia in Italia che in Europa. Conte e il no dei giocatori del Real? Credo che Conte possa allenare in qualsiasi club in giro per il mondo: ha solo voluto un po' di tempo per ricaricarsi. Il no dei giocatori? Credo che alla fine scelgano le società non i calciatori. La situazione di Viterbese ed Entella? Si stanno valutando, anche grazie al presidente Gravina. Vogliamo risolvere tutti i problemi in tempi brevi, anche se non è una cosa semplice.