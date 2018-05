RMC SPORT - Zanetti: “Con la Champions costruiremo Inter ancora più forte”

Fonte: Dal nostro inviato a Londra, Alessandro Rimi

© foto di Federico Gaetano

Javier Zanetti, ex difensore e attuale vicepresidente dell'Inter presente a Stamford Bridge per la sfida tra Inter Legends contro Chelsea Legends, ha parlato al microfono di RMC Sport.

Sei tornato a Londra e hai pensato alla gara di Champions League di otto anni fa. “Vincemmo una partita importantissima, è sempre un piacere indossare la maglia dell'Inter e rappresentarla in ogni parte del mondo”.

Ti manca scendere in campo ogni domenica? “Ormai penso da dirigente, però non nascondo che quando giochiamo con amici e compagni con la maglia dell'Inter è un grandissimo piacere”.

Cosa provi quando indossi la fascia di capitano? “E' un piacere, una bella responsabilità. Tutti sanno cosa rappresenti l'Inter per me, ogni volta che ci tocca scendere in campo diamo tutto come in passato”.

Domenica c'è in palio la Champions. “Speriamo che domenica l'Inter possa offrire una grande gara. Il mister, lo staff e i calciatori meritano la Champions. Credo che i ragazzi ce la metteranno tutta, come sempre”.

Come arriveranno i ragazzi all'appuntamento? “Bene, prepareranno la sfida nel migliore dei modi. Spalletti ha esperienza, ci sono i presupposti per una grande gara”.

L'accesso alla Champions vuol dire tanto? “Vuol dire raggiungere una competizione che l'Inter merita di giocare. I ragazzi devono dimostrare di esserci e di voler restare, speriamo che domenica possa esserci un grande risultato. Dopo si vedrà, con la Champions ci sono presupposti per allestire una squadra ancora più forte. Senza qualificazione alla Champions, resteremo con gli stessi uomini. Abbiamo una base importante”.

Un giudizio su Spalletti. “E' molto intelligente, bravo. Fin dall'inizio ha capito l'ambiente e cosa vuol dire rappresentare l'Inter. Lavora in modo professionale, serio. I ragazzi lo seguono, per questo credo e spero in una grande partita”.

L'Inter avrà un grande attacco nella prossima stagione, con Icardi e Lautaro Martinez. “Icardi dimostra da anni di saper fare grandissime cose, è il nostro capitano e lo dimostra ogni domenica. Lautaro è promettente, ha fatto bene in Argentina. Spero che possa riuscire a fare bene anche in Italia, parliamo di un giovane che può avere una grande carriera”.