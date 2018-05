RMC SPORT - Zeman: "La Juventus in Italia è ancora la più forte"

© foto di Federico Gaetano

Raggiunto da RMC Sport a margine della vittoria della Juventus sul Milan in finale di Coppa Italia, Zdenek Zeman ha commentato il rendimento della squadra di Allegri: "Ci si aspettava qualcosa in più dalla Champions. La Juve ci puntava e quest'anno non è riuscita ad andare avanti. Però penso che sette scudetti dicono che la Juve in Italia è ancora la più forte".