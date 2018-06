Road to Russia 2018 - Tutte le rose delle nazionali in gara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un giorno all'evento dell'anno. Per (quasi) tutti, tranne che per noi italiani, arriva Russia 2018: il mondiale di calcio, la rassegna iridata, la competizione più attesa dai tifosi di tutto il mondo. Sono ormai definite le scelte delle 32 nazionali partecipanti all'evento. E per sapere tutto, ma proprio tutto, del mondiale, basta rimanere sulle pagine di TMW.

GRUPPO A

I convocati della RUSSIA

Portieri: Igor Akinfeev (CSKA Mosca), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Andrej Lunev (Zenit San Pietroburgo).

Difensori: Sergej Ignashevich (CSKA Mosca), Mario Fernandes (CSKA Mosca), Vladimir Granat (Rubin Kazan), Fyodor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Mosca), Andrej Semenov (Terek Groznyj), Igor Smolnikov (Zenit San Pietroburgo).

Centrocampisti: Denis Cheryshev (Villarreal), Alan Dzagoev (CSKA Mosca), Aleksandar Yerokhin (Zenit San Pietroburgo), Yuri Gazinskiy (Krasnodar), Aleksandr Golovin (CSKA Mosca), Daler Kuzyaev (Zenit San Pietroburgo), Anton Miranchuk (Lokomotiv Mosca), Aleksandr Samedov (Spartak Mosca), Yuri Zhirkov (CSKA Mosca), Roman Zobnin (Spartak Mosca).

Attaccanti: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Aleksei Miranchuk (Lokomotiv Mosca), Fyodor Smolov (Krasnodar).

I convocati dell'EGITTO

Portieri: Essam El Hadry (Al Taawoun), Mohamed El-Shennawy (Al Ahly), Sherif Ekramy (Al Ahly).

Difensori: Ahmed Fathi (Al Ahly), Saad Samir (Al Ahly), Ayman Ashraf (Al Ahly), Mahmoud Hamdy (Zamalek), Mohamed Abdel-Shafy (Al Fateh) Ahmed Hegazi (WBA), Ali Gabr (WBA), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles FC).

Centrocampisti: Tarek Hamed (Zamalek), Shikabala (Al Raed), Abdallah El-Said (KuPS), Sam Morsy (Wigan Athletic), Mohamed Elneny (Arsenal), Ramadan Sobhi (Stoke City), Trezeguet (Kasimpasa), Amr Warda (Atromitos).

Attaccanti: Marwan Mohsen (Al Ahly), Kahraba (Al Ittihad), Mohamed Salah (Liverpool).

I convocati dell'URUGUAY

Portieri: Muslera (Galatasaray), Silva (Vasco da Gama), Campana (Independiente).

Difensori: Godin (Atlético Madrid), Coates (Sporting Lisbona), Gimenez (Atlético Madrid), Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Caceres (Lazio), Varela (Peñarol).

Centrocampisti: Nandez (Boca Juniors), Torreira (Sampdoria), Vecino (Inter), Bentancur (Juventus), Sanchez (Monterrey), De Arrascaeta (Cruzeiro), Laxalt (Genoa), Rodriguez (Penarol), Urretaviscaya (Monterrey).

Attaccanti: Stuani (Girona), Gomez (Celta Vigo), Cavani (PSG), Suarez (Barcellona).

I convocati dell'ARABIA SAUDITA

Portieri:, Mohammed Alowais (Al-Shabab), Yasser Almosailem (Al-Ahli), Abdullah Almuaiouf (Al-Hilal).

Difensori: Mansour Alharbi (Al-Ahli), Yasir Alshaharani (Al-Hilal), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Ali Albulayhi (Al-Fateh)), Mohammed Alburayk (Al Hilal).

Centrocampisti: Abdullah Alkhaibari (Al-Shabab), Abdulmalek Khaibri (Al-Hilal), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Taiser Aljassem (Al-Ahli), Hussain Almuqahwi (Al-Ahli), Salman Alfaraj (Al-Hilal), Mohammed Kano (Al-Hilal), Hatan Bahbri (Al-Shabab), Saleem Aldawsari (Al-Hilal), Yahia Alshehri (Al-Nassr).

Attaccanti: Fahad Almuwallad (Al-Ittihad), Mohammed Alsahlawi (Al-Hilal), Muhannad Abu Radiyah.

GRUPPO B

I convocati del PORTOGALLO

Portieri: Anthony Lopes (Lione), Beto (Goztepe), Rui Patrício (Sporting)

Difensori: Bruno Alves (Rangers), Cédric Soares (Southampton), José Fonte (Dalian Yifang), Mário Rui (Napoli), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Dortmund), Rúben Dias (Benfica), Ricardo Pereira (FC Porto).

Centrocampisti: Adrien Silva (Leicester), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (West Ham), João Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Mosca), William Carvalho (Sporting).

Attaccanti: André Silva (AC Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Besiktas).

I convocati dell'IRAN

Portieri: Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Maritimo).

Difensori: Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Mohammad Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Saad), Pejman Montazeri (Esteghlal), Ramin Rezaeian (Ostende), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal).

Centrocampisti: Ehsan Haji Safi (Olympiacos), Karim Ansarifard (Olympiacos), Masoud Shojaei (AEK Athènes), Mehdi Torabi (Saipa), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Amkar Perm)

Attaccanti: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar), Ashkan Dejageh (Nottingham Forest), Mehdi Taremi (Al-Gharafa), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen), Saman Ghoddos (Ostersunds), Sardar Azmoun (Rubin Kazan), Vahid Amiri (Persepolis).

I convocati del MAROCCO

Portieri: Monir El Kajoui (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmed Tagnaouti (Irt).

Difensori: Nabil Dirar (Fenerbahçe), Maoruane Da Costa (Istanbul Basaksehir), Ghanem Saiss (Wolverhampton), Hamza Mendyl (Lille), Sofiane Amrabet (Feyenoord), Mehdi Benatia (Juventus), Achraf Hakimi (Real Madrid), Badr Banoun (Raja Casablanca).

Centrocampisti: Karim El Ahmadi (Feyenoord), Youssef Bennasser (Caen), M'Bark Boussoufa (Al Jazira), Younes Belhanda (Galatasaray), Fayçal Fajr (Getafe), Amine Harit (Schalke 04), Noureddine Amrabet (Leganes), Hakim Ziyech (Ajax).

Attaccanti: Ayoub El Kaabi (Renaissance Berkane), Khalid Boutaib (Malatyaspor), Aziz Bouhaddouz (St Pauli), Mehdi Carcela Gonzalez (Standard Liegi).

Riserve: Oualid El Hajjam (Amiens), Noussair Mazraoui (Ajax), Youssef En-Nesyri (Malaga).

I convocati della SPAGNA

Portieri: Kepa Arrizabalaga (Athletic Club), David De Gea (Manchester United), PepeReina (Napoli).

Difensori: Jordi Alba (Barcellona), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Nacho Monreal (Arsenal), Nacho (Real Madrid), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Piqué (Barcellona), Sergio Ramos (Real Madrid).

Centrocampisti: Thiago Alcantara (Bayern Monaco), Sergio Busquets (Barcellona), David Silva (Manchester City), Andrés Iniesta (Barcellona), Saul Niguez (Atlético Madrid), Koke (Atlético Madrid), Isco (Real Madrid).

Attaccanti: Marco Asensio (Real Madrid), Lucas Vazquez (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), Rodrigo (Valencia), Diego Costa (Atlético Madrid).

GRUPPO C

I convocati dell'AUSTRALIA

Portieri: Mathew Ryan (Brighton), Daniel Vukovic (Genk), Brad Jones (Feyenoord).

Difensori: Aziz Behich (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama Marinos), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney Wanderers), Trent Sainsbury (Grasshopper Club Zurich).

Centrocampisti: Mile Jedinak (Aston Villa), Jackson Irvine (Hull City), Robbie Kruse (VfL Bochum), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Mark Milligan (Al Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Tom Rogic (Celtic).

Attaccanti: Tim Cahill (Millwall), Tomi Juric (FC Lucerne), Mathew Leckie (Hertha BSC), Daniel Arzani (Melbourne City), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Jamie MacLaren (Hibernians)

I convocati della DANIMARCA

Portieri: Kasper Schmeichel (Leicester City), Frederik Rönnow (Brondby), Jonas Lössl (Huddersfield).

Difensori: Simon Kjaer (Siviglia), Mathias Jorgensen (Huddersfield), Andreas Christensen (Chelsea), Jens Stryger Larsen (Udinese), Jannik Vestergaard (Borussia Moenchengladbach), Henrik Dalsgaard (Brentford), Jonas Knudsen (Ipswich Town).

Centrocampisti: Christian Eriksen (Tottenham), Thomas Delaney (Werder Brema), William Kvist (FC Copenhagen), Lasse Schöne (Ajax), Lukas Lerager (Bordeaux), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruña).

Attaccanti: Nicolai Jogensen (Feyenoord), Andreas Cornelius (Atalanta), Pione Sisto (Celta Vigo), Viktor Fischer (FC Copenhagen), Yussuf Poulsen (RB Lipsia), Martin Braithwaite (Bordeaux), Kasper Dolberg (Ajax).

I convocati del PERU

Portieri: Carceda (Veracruz), Carvallo (Utc), Gallese (Veracruz)

Difensori: Advincula (Lobos Buap), Araujo (Alianza Lima), Corzo (Universitario De Deportes), Loyola (Melgar), Ramos (Veracruz), Rodriguez (Junior Barranquilla), Santamaria (Puebla), Trauco (Flamengo)

Centrocampisti: Aquino (Lobos Buap), Cartagena (Veracruz), Cueva (Sao Paulo), Flores (Aab), Hurtado (Vitoria Guimaraes), Polo (Portland Timbers), Tapia (Feyenoord), Yotun (Orlando City)

Attaccanti: Carillo (Watford), Farfan (Lokomotiv Mosca), Ruidiaz (Morelia), Guerrero (Flamengo)

I convocati della FRANCIA

Portieri: Alphonse Areola (PSG), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marsiglia).

Difensori: Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Presnel Kimpembe (PSG), Benjamin Mendy (Manchester City), Benjamin Pavard (Stoccarda), Adel Rami (Marsiglia), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (Barcellona), Raphael Varane (Real Madrid).

Centrocampisti: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Steven Nzonzi (Siviglia), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Monaco).

Attaccanti: Ousmane Dembele (Barcellona), Nabil Fekir (Lione), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (PSG), Florian Thauvin (Marsiglia).

GRUPPO D

I convocati dell'ARGENTINA

Portieri: Nahuel Guzman (Tigres), Wilfredo Caballero (Chelsea), Franco Armani (River Plate).

Difensori: Gabriel Mercado (Siviglia), Cristian Ansaldi (Torino), Nicolas Otamendi (Manchester City), Federico Fazio (Roma), Marcos Rojo (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sporting Lisbona).

Centrocampisti: Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (Milan), Giovani Lo Celso (PSG), Ever Banega (Siviglia), Enzo Perez (River Plate), Maximiliano Meza (Independiente), Angel Di Maria (PSG), Cristian Pavon (Boca Juniors).

Attaccanti: Paulo Dybala (Juventus), Lionel Messi (Barcellona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus).

I convocati dell'ISLANDA

Portieri - Halldorsson (Randers), Runarsson (Nordsjælland), Schram (Roskilde).

Difensori - Arnason (Aberdeen), Skulason (Lokeren), Saevarsson (Valur), Ingason (Rostov), Magnusson (Bristol City), Eyjolfsson (Levski Sofia), R. Sigurdsson (Rostov), Fridjonsson (Valerenga).

Centrocampisti - Gudmundsson (Burnley), Bjarnason (Aston Villa), Traustason (Malmoe), Hallfredsson (Udinese), Sigurdsson (Rostov), O.Skulason (Karabükspor), Gislason (Sandhausen), Gunnarson (Cardiff).

Attaccanti - Finnbogason (Augusta), Sigurdarson (Rostov), Bodvarsson (Reading), Gudmundsson (Burnley).

I convocati della CROAZIA

Portieri: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagabria)

Difensori: Vedran Corluka (Lokomotiv Mosca), Domagoj Vida (Besiktas), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Duje Caleta-Car (RB Salisburgo)

Centrocampisti: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcellona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Filip Bradaric (Rijeka)

Attaccanti: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke 04), Ante Rebic (Eintracht Francoforte)

I convocati della NIGERIA

Portieri: Ikechukwu Ezenwa (Enyimba FC); Francis Uzoho (Deportivo La Coruna); Daniel Akpeyi (Chippa United).

Difensori: Abdullahi Shehu (Bursaspor FC); Tyronne Ebuehi (Ado Den Haag); Elderson Echiejile (Cercle Brugge KSV); Brian Idowu (Amkar Perm); Chidozie Awaziem (Nantes FC); William Ekong (Bursaspor FC); Leon Balogun (FSV Mainz 05); Kenneth Omeruo (Kasimpasa FC).

Centrocampisti: Mikel John Obi (Tianjin Teda); Ogenyi Onazi (Trabzonspor FC); Wilfred Ndidi (Leicester City); Oghenekaro Etebo (UD Las Palmas); John Ogu (Hapoel Be’er Sheva); Joel Obi (Torino FC).

Attaccanti: Ahmed Musa (CSKA Moscow); Kelechi Iheanacho (Leicester City); Victor Moses (Chelsea FC); Odion Ighalo (Changchun Yatai); Alex Iwobi (Arsenal FC); Nwankwo Simeon (Crotone FC).

GRUPPO E

I convocati del BRASILE

Portieri: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Cassio (Corinthians).

Difensori: Danilo (Manchester City), Fagner (Corinthians), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luis (Atlético Madrid), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Miranda, Pedro Geromel (Gremio).

Centrocampisti: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Barcellona), Fred (Shakhtar Donetsk), Renato Augusto (Beijing Guoan), Philippe Coutinho (Barcellona), Willian (Chelsea), Douglas Costa (Juventus).

Attaccanti: Neymar (PSG), Taison (Shakhtar Donetsk), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool).

I convocati della COSTA RICA

Portieri: Keylor Navas (Real Madrid), Patrick Pemberton (Liga Deportiva Alajuelense), Leonel Moreira (Herediano).

Difensori: Cristian Gamboa (Celtic), Ian Smith (Norrkoping), Ronald Matarrita (New York City), Bryan Oviedo (Sunderland), Oscar Duarte (Espanyol), Giancarlo Gonzalez (Bologna), Francisco Calvo (Minnesota United), Kendall Waston (Vancouver Whitecaps), Johnny Acosta (Aguilas Dorados).

Centrocampisti: David Guzman (Portland Timbers), Yeltsin Tejeda (Lausanne-Sport), Celso Borges (Deportivo La Coruna), Randall Azofeifa (Herediano), Rodney Wallace (New York City), Bryan Ruiz (Sporting CP), Daniel Colindres (Saprissa), Christian Bolanos (Saprissa).

Attaccanti: Johan Venegas (Saprissa), Joel Campbell (Real Betis), Marco Urena (LAFC).

I convocati della SVIZZERA

Portieri: Roman Bürki (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (RB Lipsia), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach).

Difensori: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Johan Djourou (Antalyaspor), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Michael Lang (Basilea), Stephan Lichtsteiner (Juventus), François Moubandje (Tolosa), Ricardo Rodriguez (Milan), Fabian Schär (Deportivo La Coruña).

Centrocampisti: Valon Behrami (Udinese), Blerim Dzemaili (Bologna), Gelson Fernandes (Eintracht Francoforte), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach).

Attaccanti: Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach), Breel Embolo (Schalke 04), Mario Gavranovic (Dinamo Zagabria), Haris Seferovic (Benfica), Steven Zuber (Hoffenheim).

I convocati della SERBIA

Portieri: Vladimir Stojkovic (Partizan), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv), Marko Dmitrovic (Eibar)

Difensori: Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Milan Rodic (Stella Rossa), Branislav Ivanovic (Zenit), Uros Spajic (Krasnodar), Milos Veljkovic (Werder Brema), Dusko Tosic (Guangzhou R&F), Nikola Milenkovic (Fiorentina).

Centrocampisti: Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Marko Grujic (Liverpool), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Southampton), Filip Kostic (Amburgo), Nemanja Radonjic (Stella Rossa), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino).

Attaccanti: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (Paok), Luka Jovic (Eintracht Francoforte).

GRUPPO F

I onvocati della GERMANIA

Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Marc-André ter Stegen (Barcellona), Kevin Trapp (PSG).

Difensori: Jerome Boateng (Bayern Monaco), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Colonia), Mats Hummels (Bayern Monaco), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlino), Antonio Rudiger (Chelsea), Niklas Sule (Bayern Monaco).

Centrocampisti: Julian Brandt (Schalke 04), Julian Draxler (Schalke 04), Leon Goretzka (Schalke 04), Ilkay Gundogan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Ozil (Ajax), Sebastian Rudy (Bayern Monaco).

Attaccanti: Mario Gomez (Stoccarda), Thomas Muller (Bayern Monaco), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (RB Lipsia).

I convocati del MESSICO

Portieri: Jesus Corona (Cruz Azul), Alfredo Talavera (Toluca), Guillermo Ochoa (Standard Liegi).

Difensori: Edson Alvarez (America), Hugo Ayala (Tigres), Jesus Gallardo (Monterrey), Miguel Layun (Siviglia), Hector Moreno (Real Sociedad), Diego Reyes (Porto), Carlos Salcedo (Eintracht Francoforte).

Centrocampisti: Jonathan Dos Santos (LA Galaxy), Marco Fabian (Eintracht Francoforte), Andres Guardado (Betis Siviglia), Hector Herrera (Porto), Rafael Marquez (Atlas).

Attaccanti: Javier Aquino (Tigres),Jesus Corona (Porto), Giovani Dos Santos (LA Galaxy), Javier Hernandez (West Ham), Raul Jimenez (Benfica), Hirving Lozano (PSV Eindhoven), Oribe Peralta (America), Carlos Vela (Los Angeles FC).

I convocati della SVEZIA

Portieri: Robin Olsen (FC Copenaghen), Kristoffer Nordfeldt (Swansea), Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Difensori: Andreas Granqvist (Krasnodar), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United), Mikael Lustig (Celtic), Ludwig Augustinsson (Werder Brema), Pontus Jansson (Leeds), Emil Krafth (Bologna), Filip Helander (Bologna), Martin Olsson (Swansea)

Centrocampisti: Sebastian Larsson (Hull), Gustav Svensson (Seattle), Albin Ekdal (Amburgo), Emil Forsberg (Lipsia), Viktor Claesson (Krasnodar) Jimmy Durmaz (Tolosa), Marcus Rohdén (Crotone), Oscar Hiljemark (Genoa)

Attaccanti: Marcus Berg (Al Ain), John Guidetti (Alaves), Isaac Kiese-Thelin (Waslan Beeveren), Ola Toivonen (Tolosa)

I convocati della COREA DEL SUD

Portieri: Kim Seunggyu (Vissel Kobe), Kim Jinhyeon (Cerezo Osaka), Jo Hyeonwoo (Daegu).

Difensori: Kim Younggwon (Evergrande Football Club), Jang Hyunsoo (FC Tokyo), Jung Seunghyun (Sagan Tosu), Yun Youngsun (Seongnam), Oh Bansuk (Jeju), Kim Minwoo (Sangju Sangmu), Park Jooho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Seongnam), Go Yohan (FC Seoul), Lee Yong (Ulsan Hyundai).

Centrocampisti: Ki Sungyueng (Swansea), Ju Sejong (Busan IPark), Koo Jacheol (Augusta), Lee Jaesung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seungwoo (Hellas Verona), Moon Seonmin (Incheon United), Jung Wooyoung (Vissel Kobe).

Attaccanti: Kim Shinwook (Jeonbuk Hyundai), Son Heung-min (Tottenham), Hwang Heechan (RB Salisburgo).

GRUPPO G

I convocati di PANAMA

Portieri: José Calderón (Chorrillo), Jaime Penedo (Dinamo Bucharest), Alex Rodríguez (San Francisco).

Difensori: Felipe Baloy (CSD Municipal), Harold Cummings (San José Earthquakes), Eric Davis (DAC Dunajska Streda), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Adolfo Machado (Houston Dynamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Luis Ovalle (CD Olimpia), Román Torres (Seattle Sounders SC). Centrocampisti: Édgar Bárcenas (Cafetaleros de Tapachula), Armando Cooper (Club Universidad de Chile), Aníbal Godoy (San José Earthquakes), Luis Rodríguez (KAA Gent), Gabriel Gómez (Bucaramanga), Valentín Pimentel (Plaza Amador), Alberto Quintero (Universitario de Lima).

Attaccanti: Abdiel Arroyo (LD Alajuelense), Ismael Díaz (Deportivo), Blas Pérez (CSD Municipal), Luis Tejada (Sports Boys), Gabriel Torres (CD Huachipato).

I convocati della TUNISIA

Portieri: Aymen Mathlouthi (Al-Baten), Farouk Ben Mustapha (Al-Shabab), Mouez Hassen (Châteauroux).

Difensori: Hamdi Nagguez (Zamalek), Dylan Bronn (La Gantoise), Rami Bedoui (Etoile SS), Yohan Benalouane (Leicester), Syam Ben Youssef (Kasimpasa), Yessine Meriah (CS Sfaxien), Oussama Haddadi (Dijon), Ali Maaloul (Ah Ahly).

Centrocampisti: Mohamed Amine Ben Amor (Al-Ahli SC), Saîf-Eddine Khaoui (Troyes), Ahmed Khalil (Club Africain), Ellyes Skhiri (Montpellier), Ferjani Sassi (Al-Nasr), Ghaylene Chaalali (ES Tunis).

Attaccanti: Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifak), Anice Badri (Esperance ST), Bassem Srarfi (Nice), Wahbi Khazri (Rennes), Naïm Sliti (Dijon), Saber Khalifa (Club Africain).

I convocati dell'INGHILTERRA

Portieri: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Difensori: Gary Cahill (Chelsea), Kyle Walker (Man City), Kieran Trippier (Tottenham), John Stones (Man City), Harry Maguire (Leicester), Phil Jones (Man United), Danny Rose (Tottenham), Ashley Young (Man United), Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Centrocampisti: Jordan Henderson (Liverpool), Eric Dier (Tottenham), Fabian Delph (Man City), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Dele Alli (Tottenham), Jesse Lingard (Man United), Raheem Sterling (Man City)

Attaccanti: Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal), Marcus Rashford (Man United)

I convocati del BELGIO

Portieri: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool).

Difensori: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Leander Dendoncker (Anderlecht), Vincent Kompany (Manchester City), Thomas Meunier (PSG), Thomas Vermaelen (Barcellona), Jan Vertonghen (Tottenham).

Centrocampisti: Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Nacer Chadli (WBA), Kevin De Bruyne (Manchester City), Mousa Dembele (Tottenham), Marouane Fellaini (Manchester United), Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Youri Tielemans (Monaco), Axel Witsel (Tianjin Quanjian).

Attaccanti: Michy Batshuayi (Borussia Dortmund), Dries Mertens (Napoli), Romelu Lukaku (Manchester United).

GRUPPO H

I convocati della POLONIA

Portieri: Bartosz Bialkowski (Ipswich), Lukasz Fabianski (Swansea), Wojciech Szczesny (Juventus).

Difensori: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (Monaco), Artur Jedrzejczyk (Legia Varsavia), Michal Pazdan (Legia Varsavia), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund).

Centrocampisti: Jakub Blaszczykowski (Wolfsburg), Jacek Goralski (Ludogorets), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (WBA), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk), Maciej Rybus (Lokomotiv Mosca), Piotr Zielinski (Napoli).

Attaccanti: Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Arek Milik (Napoli), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht).

I convocati della COLOMBIA

Portieri: Jose Fernando Cuadrado (Once Caldas), David Ospina (Arsenal), Camilo Vargas (Deportivo Cali).

Difensori: Santiago Arias (PSV Eindhoven), Farid Diaz (Olimpia), Yerry Mina (Barcellona), Johan Mojica (Girona), Oscar Murillo (Pachuca), Davinson Sanchez (Tottenham), Cristian Zapata (AC Milan).

Centrocampisti: Abel Aguilar (Cali), Wilmar Barrios (Boca Juniors), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Jefferson Lerma (Levante), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodriguez (Bayern Monaco), Carlos Sanchez (Espanyol), Mateus Uribe (Club América).

Attaccanti: Carlos Bacca (Villarreal), Miguel Borja (Palmeiras), Jose Izquierdo (Brighton), Luis Muriel (Siviglia), Radamel Falcao (Monaco).

I convocati del SENEGAL

Portieri: Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (Spal), Khadim Ndiaye (Horoya).

Difensori: Lamine Gassama (Alanyaspor), Saliou Ciss (Valenciennes), Kalidou Koulibaly (Napoli), Kara Mbodii (Anderlecht), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Salif Sane (Hannover), Moussa Wague (Eupen).

Centrocampisti: Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham), Alfred Ndiaye (Wolverhampton), Badou Ndiaye (Stoke City), Cheikh Ndoye (Birmingham), Ismaila Sarr (Rennes).

Attaccanti: Keita Baldé (Monaco), Mame Biram Diouf (Stoke City), Moussa Konate (Amiens), Sadio Mané (Liverpool), MBaye Niang (Torino), Diafra Sakho (Rennes), Moussa Sow (Bursaspor).

I convocati del GIAPPONE

Portieri: Eiji Kawashima (Metz), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Kosuke Nakamura (Kashiwa Reysol).

Difensori: Yuto Nagatomo (Galatasaray), Tomoaki Makino (Urawa Red Diamonds), Maya Yoshida (Southampton), Hiroki Sakai (Olympique Marsiglia), Gotoku Sakai (Amburgo), Gen Shoji (Kashima Antlers), Wataru Endo (Urawa Red Diamonds), Naomichi Ueda (Kashima Antlers).

Centrocampisti: Makoto Hasebe (Eintracht Francoforte), Keisuke Honda(Pachuca), Takashi Inui (Eibar), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka), Genki Haraguchi (Fortuna Düsseldorf), Takashi Usami (Fortuna Düsseldorf), Gaku Shibasaki (Getafe), Ryota Oshima (Kawasaki Frontale).

Attaccanti: Shinji Okazaki (Leicester City), Yuya Osako (Colonia), Yoshinori Muto (Mainz).