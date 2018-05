Rolando usato sicuro. Ma l'infortunio può complicare il ritorno in Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Jorge Pires da Fonseca, noto semplicemente come Rolando, ha appena terminato una stagione da 9 in pagella. Il classe '85, reduce da una stagione ad altissimi livelli col Marsiglia, non prende il massimo dei voti a causa della finale di Europa League persa contro l'Atletico Madrid, ma la stagione resta sicuramente più che positiva. Al di là del gol del 2-1 segnato ai supplementari nella sconfitta esterna contro il Salisburgo, rete che ha sancisce la qualificazione del club transalpino alla finale della coppa europea.

L'esperienza c'è, la carte d'identità non mente, soprattutto se all'interno del curriculum si contano oltre 100 presenze col maglia del Porto, unite all'esperienza nel campionato italiano con le maglie di Napoli e Inter. Trasferitosi nel 2015 a titolo definitivo nella squadra allenata da Rudi Garcia, il 32enne Rolando si è pian piano rivalutato. Fino ad oggi, con le sirene di mercato che potrebbero addirittura riportarlo in Serie A. Un difensore d'esperienza che molte squadre hanno messo nel mirino, come ad esempio Fiorentina e Torino.

In scadenza a giugno, Rolando rappresenta dunque una ghiotta opportunità di mercato, ma a complicare le cose nelle ultime ore c'è un problema fondamentale. Nell'ultima gara del campionato francese infatti, il difensore è uscito anzitempo dalla partita contro l'Amiens, con una diagnosi che non lascia scampo: rottura del tendine d'Achille. L'infortunio lo terrà fuori più di qualche mese, ed è possibile che questo problema possa dunque complicare le trattative.