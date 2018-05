Roma, 4 intoccabili per restare tra le grandi d'Europa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sky Sport fa il punto sul mercato della Roma e parla di intoccabili per costruire qualcosa di importante in futuro e restare tra le grandi d'Europa. La squadra di mister Di Francesco non potrà prescindere dal portiere Alisson Becker, attualmente miglior estremo difensore della Serie A e probabilmente del mondo. Kolarov e Fazio, leader difensivi, hanno conquistato tutti a Trigoria non solo sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto per la grande personalità trasmessa allo spogliatoio. E poi c'è Edin Dzeko, il miglior erede possibile di Francesco Totti, che è andato oltre le più rosee aspettative anche in termini realizzativi.