Roma, a centrocampo due maglie per quattro e Villar scalpita in vista della ripresa

vedi letture

Ultimi due allenamenti della settimana poi come di consueto Fonseca lascerà la domenica libera alla squadra, la penultima prima della ripresa del campionato che vedrà i giallorossi impegnati ogni tre giorni per i successivi 44. Ci sarà bisogno di tutti e anche il centrocampo sarà oggetto di turn over. La coppia che a oggi dà maggior garanzie è quella composta da Veretout e Diawara, ma il tecnico portoghese potrà contare anche su Cristante e Villar. Soprattutto quest’ultimo, arrivato a gennaio dall’Elche, sta guadagnando posizioni con il passare dei giorni.

Lo spagnolo d’altronde, come Carles Perez, ha passato al quarantena nella Capitale da solo e Fonseca ha avuto per lui un occhio di riguardo. Prima dello stop, inoltre, aveva giocato con il Cagliari la sua prima da titolare guadagnandosi anche i complimenti del tecnico a fine partita. Ora con 12 partite in meno di due mesi e l’Europa League a partire da agosto servirà anche Villar. Un rodaggio necessario in vista anche della prossima stagione, dove la rosa della Roma potrebbe non avere più Cristante (possibile scambio con Mandragora della Juve).