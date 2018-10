© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma non molla Hector Herrera e prepara l'assalto al centrocampista per il mese di gennaio. Il direttore sportivo giallorosso, Monchi, è volato a Boston per parlare con Pallotta e per il prossimo mercato servono dai 10 ai 15 milioni di euro per arrivare al messicano.