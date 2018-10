Roma, a gennaio verranno investiti i soldi incassati con Strootman

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano Il Tempo fa il punto sulle strategie di mercato della Roma, con Monchi che in questi giorni è a Boston proprio per pianificare il mese di gennaio con il presidente James Pallotta. La cessione di Kevin Strootman a mercato in entrata chiuso ha portato in cassa dei soldi che verranno reinvestiti già a gennaio. Lainez e Tonali sono i giovani che il dirigente spagnolo sta seguendo con maggiore interesse. De Ligt dell'Ajax - si legge - è l'altro giocatore nel mirino, ma in questo caso il prezzo è decisamente più alto.