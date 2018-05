Roma, accelerata per Cristante: il centrocampista vicino ai giallorossi

© foto di Federico Gaetano

La Roma cerca l'affondo per Bryan Cristante, scrive oggi Il Corriere dello Sport. La società giallorossa, per il quotidiano sportivo, sarebbe vicina a chiudere il colpo per il centrocampista dell'Atalanta: valutazione tra 30 e 35 milioni di euro, contratto di cinque stagioni a 1,8 milioni all'anno con i contatti già in atto tra le due società.