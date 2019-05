Roma, accelerata per Urzi: può essere il primo colpo di Petrachi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Roma sprinta per chiudere per Agustin Urzi. Per il diciannovenne del Club Atletico Banfield, spiega Il Corriere dello Sport oggi in edicola, arrivano conferme a proposito della bontà dell'offerta giallorossa. Può essere l'attaccante classe 2000 di Lomas de Zamora, esterno e seconda punta, il primo acquisto per la Roma targato Gianluca Petrachi. Urzi è pronto a esordire oggi con l'Argentina Under 20 al Mondiale di categoria in Polonia contro i pari età del Sudafrica.