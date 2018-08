Roma, ag. Fuzato: "Farà bene in giallorosso, come Alisson"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Fabio Simplicio, ex giocatore della Roma, parla così del terzo portiere della Roma nell'ambito di una intervista concessa a TeleRadioStereo: "Continuare a lavorare nel mondo del calcio mi fa piacere. Quando smetti di giocare i primi sei mesi sono duri, poi ci si abitua. In questi mesi abbiamo portato Fuzato alla Roma, il terzo portiere. Secondo me farà bene come Alisson. Deve aspettare il momento giusto e vedrete che lo apprezzerete, sono sicuro che farà bene".