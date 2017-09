Roma, ag. Gonalons: "Sente la fiducia di allenatore e compagni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frederic Guerra, agente del centrocampista della Roma Maxime Gonalons, ha parlato a Laroma24.it in seguito alla vittoria di ieri dei giallorossi contro il Benevento: "Maxime era molto contento della sua prestazione e sta molto bene a Roma. Sente la fiducia dell'allenatore e dei suoi compagni. L'ho sentito davvero felice. Lui rispetta moltissimo i suoi compagni, specialmente De Rossi. Se l'allenatore non dovesse farlo partire titolare non ci sarebbe alcun problema. Lui vuole sempre farsi trovare pronto, ogni qual volta il mister gli chieda di giocare".