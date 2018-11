Roma, ag. Pellegrini: "Pensa soltanto ai giallorossi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è il primo e l'unico pensiero di Lorenzo Pellegrini. Parola del suo agente, Giampiero Pocetta. Le sirene di mercato, nel caso specifico del Manchester United, si fanno sentire per il giovane centrocampista giallorosso. E il viaggio del suo agente in Inghilterra ha alimentato più di un rumor. Nulla di concreto, come dichiarato dallo stesso Pocetta al Corriere dello Sport: l'offerta dello United non è decisiva, nelle valutazioni del giocatore sul rinnovo di contratto che sta trattando con la Roma.