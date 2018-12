Roma ai raggi X: stelle e percorso della squadra di Di Francesco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ultimo ko contro il Viktoria Plzen mette solo il punto esclamativo ad una crisi, quella della Roma, che parte dall'estate e investe tutto il club a iniziare dal direttore sportivo per finire con la squadra. Tutti stanno rendendo meno del previsto e le ombre su Di Francesco si addensano ad ogni mancata vittoria (clamoroso il pari di Cagliari, ndr): in generale il cammino europeo dei giallorossi può considerarsi soddisfacente, ma è quello italiano a preoccupare e non poco. La priorità infatti non è tanto avanzare nella manifestazione quanto qualificarsi all'edizione dell'anno prossimo, ovviamente per motivi economici.

Percorso in Europa

La qualificazione ottenuta dopo quattro turni ha messo al riparo la Roma da brutte sorprese nelle ultime due sfide. Decisiva è stata la vittoria ottenuta a Mosca contro il CSKA, ottenuta in uno stadio dove i giallorossi non avevano mai trionfato nella loro storia. Ininfluente l'ultimo ko contro il Plzen, mentre quello in casa contro il Real Madrid ha fatto sfumare la possibilità di arrivare al primo posto del girone.

Real Madrid-Roma 3-0

Roma-Viktoria Plzen 5-0

Roma-CSKA Mosca 3-0

CSKA Mosca-Roma 1-2

Roma-Real Madrid 0-2

Viktoria Plzen-Roma 2-1

La stella - Edin Dzeko

Non può che essere il capocannoniere la stella della squadra italiana che per prima si è qualificata agli ottavi di finale della competizione. Cinque gol, tutti totalizzati contro Viktoria e CSKA, hanno proiettato la Roma in un'altra grande avventura europea. Vista la posizione in classifica, è ragionevole pensare che tante delle energie dei giallorossi saranno dirette verso la corsa europea.