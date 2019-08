© foto di Insidefoto/Image Sport

La distanza tra Tottenham e Roma per Toby Alderweireld è "cristallizzata" a 6-7 milioni di euro e a poche ore dalla chiusura del mercato inglese è lecito pensare che sia quasi impossibile sbloccare l'affare. Gli Spurs stanno trattando Dybala e Lo Celso e quindi non hanno intenzione di trattare l'acquisto di un eventuale sostituto. Le alternative per Petrachi sono Maripan dell'Alaves, per cui servono 17-18 milioni. Altrimenti c'è Rugani, che sarebbe felice di approdare in giallorosso ma anche l'idea che porta a Demiral. Il secondo sarebbe il preferito per il club romanista, ma la Juventus non lo molla. Si indebolisce anche la pista che porta a Verissimo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.