Roma, Alisson: "Al futuro non penso. Succederà quel che succederà"

La semifinale di Champions League e il terzo posto: la Roma chiude un'annata positiva, ma senza titoli. È questo il pensiero di Alisson, portiere giallorosso raggiunto da Premium Sport: "Tutti dobbiamo lavorare tanto, anche di più. Abbiamo fatto una bella stagione ma non abbiamo vinto. Siamo arrivati in semifinale, ma non abbiamo vinto niente, che è quello che volevamo dal primo giorno di questa stagione. Non abbiamo fatto il 100%, dobbiamo fare ancora un altro po' per far diventare più vincente la Roma e portare un trofeo a casa".

Ora c'è il mondiale. Brasile tra i favoriti.

"Dio lo sa cosa succederà. Dobbiamo vivere ogni momento con intensità, in questa stagione ho lasciato sempre tutto qui a Trigoria. Voglio fare così al mondiale".

Poi c'è il mercato.

"Cerco di non pensare al futuro. Sono felice a Roma, il mio pensiero è legato al mondiale e fare bene. Quello che succederà dopo succederà dopo".

Sul ruolo di Di Francesco.

"Il nostro modo di giocare è un modo che mi dà il desiderio di aiutare la squadra ed essere sempre preciso, altrimenti non sono utile. Il mister ha sempre il desiderio di vincere ogni partita".