Roma, Alisson dopo la vittoria: "Liverpool? Difficile non pensarci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alisson, portiere della Roma, ha parlato a RomaTv commentando il successo sul Genoa (2-1): "3 punti importanti? Quello che conta sono i 3 punti e la vittoria per raggiungere il nostro obiettivo, dobbiamo crescere e migliorare. Sappiamo che bisognerà lottare fino alla fine per entrare in Champions. Inter e Lazio stanno facendo benissimo e noi dobbiamo continuare per la nostra strada, vincendo tutte le partite da qui fino alla fine. Errore sul gol? Lapadula è stato bravo nel calciare subito, io gioco più avanti per aiutare la squadra. Forse sarei potuto arretrare ma magari avrebbe segnato lo stesso. È stato bravo nel tirare. I nostri difensori erano alti e così anche io ero rimasto alto per aiutare. Abbiamo concesso loro il gol e questo non va bene. Dobbiamo migliorare anche in questo. Il confronto con il Liverpool? È difficile non pensarci, l’emozione si gestisce durante la gara. Il Liverpool è un club molto aggressivo che pressa molto. Dobbiamo stare attenti quando arriverà la partita. Sabato avremo un'altra gara e dovremo fare bene per arrivare al meglio in Champions. Il miglior sistema di gioco? Cambia poco, quello che conta è il nostro atteggiamento, non importa se si gioca a tre o a quattro dietro. Dobbiamo muoverci insieme. In Champions siamo andati meglio rispetto al campionato".