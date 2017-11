Roma, Alisson: "Primo derby davvero speciale. Obiettivo Scudetto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere della Roma Alisson Becker ha commentato così a Sky Sport il successo nel derby: "Questa è la vera Roma. Stiamo vivendo un ottimo momento. L'ambiente è carico e lavoriamo ogni giorno per essere pronti a vincere sempre. Oggi abbiamo fatto una bellissima prestazione, forse la più bella del campionato, contro una buona Lazio. Abbiamo conquistato tre punti importantissimi per la classifica. Tifosi? Mi aspettavo questo calore. I tifosi sono stati spettacolari. Grazie a loro il mio primo derby in Serie A è stato ancora più speciale. Roma? Lavoriamo duro in allenamento, anche durante la sosta tutti erano carichi e concentrati sulla Lazio. La città sente tantissimo questa sfida, vincere è stato meraviglioso. Assist per Gerson? No, faccio solo il mio. Mi piace aiutare i compagni coi lanci. Già in Brasile cercavo di migliorarmi col pallone tra i piedi. Scudetto? Io ne parlo dall'inizio del campionato. Ovviamente è difficile vincerlo, ma lotteremo fino alla fine. Questo è chiaramente il nostro obiettivo".